Mais de mil profissionais são capacitados para vender o Ceará a turistas

A Secretaria de Turismo do Ceará (Setur) capacitou em maio cerca de 1,8 mil agentes e operadores para comercializar o Ceará como destino turístico às pessoas que planejam suas próprias viagens, seja em agências ou por meio de outros canais de vendas.

As qualificações são consequências de uma série de eventos promovidos no mercado nacional e internacional, a exemplo do “Gol Te Lleva a Brasil”, em Buenos Aires, na Argentina, que reuniu além de argentinos, uruguaios e paraguaios, e do “Roadshow BTM”, em Orlando, nos Estados Unidos.

“A capacitação de operadores e agentes de viagens é um investimento fundamental para garantir a excelência no atendimento ao cliente, construindo relacionamentos sólidos, aumentando a satisfação e fidelidade do turista e impulsionando o sucesso do destino Ceará”, destaca Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará.