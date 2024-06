Novo voo facilita conexão de Fortaleza com Chile e Austrália

Latam inaugura voo entre Brasília e Santiago com foco em aproximar viajantes de cidades do Norte e Nordeste da capital chilena

É que o novo voo realizado pela companhia aérea Latam passa a operar entre Brasília e Santiago, capital do Chile, ampliando opções para viajantes do País chegarem à América Latina e também à Oceania.

O POVO esteve no voo inaugural, que contou com cerimônia reunindo autoridades do Governo Federal e do Distrito Federal.

O trajeto iniciado em Fortaleza levou 2 horas e 30 minutos até a Capital e 4 e 20 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek até Santiago.

A rota entre as capitais latino-americanas será operada sempre às terça-feiras, quinta-feiras e sábados, a bordo de aeronaves Airbus A320 (174 passageiros) e A321 (220 passageiros).