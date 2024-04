Maioria dos turistas estrangeiros que visitou o Ceará pegou uma ou mais conexões

A maioria dos turistas estrangeiros que escolheu o Ceará como destino teve que pegar uma ou mais conexões no voo até chegar ao Aeroporto de Fortaleza. A informação faz parte de um levantamento realizado pela Embratur com a ForwardKeys .

Foram 70 voos mensais operados pelas companhias aéreas TAP, Air France e Latam, com mais de 19 mil assentos disponíveis. Ainda assim, a participação do Ceará na oferta de voos para o Brasil foi de apenas 1,32%.

No período da pesquisa, a oferta de rotas internacionais ligando o Aeroporto de Fortaleza era com as cidades de Lisboa-POR, Paris-FRA e Miami-EUA.

Neste ano de 2024, entre janeiro e fevereiro, quase 12,5 mil turistas internacionais já visitaram o Ceará . Desse montante, 81,2% são visitantes da Europa; 11,8% da América do Sul; e 5,8% da América do Norte.

Esse número de turistas internacionais no Ceará no primeiro bimestre do ano é o melhor desde 2020, quando 15,1 mil turistas estiveram no Estado. Vale lembrar que naquele período inicial ainda não havia impacto da pandemia no turismo.

Em nível nacional, os dados da Embratur mostram que o mês de fevereiro teve o terceiro maior registro de entradas de turistas internacionais de todos os tempos.

Foram 833.306 visitantes do Exterior no período, um crescimento de 10,2% em comparação a 2023. No acumulado do primeiro bimestre deste ano, mais de 1,79 milhão de turistas internacionais chegaram ao Brasil.