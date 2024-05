Mercado vê impacto de chuvas no RS no PIB do segundo trimestre

O impacto negativo das enchentes no Rio Grande do Sul sobre a atividade econômica deve aparecer principalmente nos dados do segundo trimestre. Os esforços para a recuperação, porém, podem gerar uma "compensação parcial" no PIB do trimestre seguinte, avaliam economistas consultados pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Diante dessa premissa, o Santander Brasil reduziu a projeção para o PIB do segundo trimestre, de crescimento de 0,3% para 0,1%, e aumentou a estimativa para o do terceiro trimestre, de 0,5% para 0,6%. O economista Gabriel Couto afirma que, se o impacto negativo for maior, a recuperação tende também a aumentar.

Couto pondera que a duração do efeito deve variar entre os setores. "Há aqueles em que tende a ser mais rápido, como alguns segmentos dentro de serviços", exemplifica. "O impacto mais duradouro que vemos é sobre a indústria. A perda de capacidade produtiva e a destruição do capital fixo podem comprometer o setor por um pouco mais de tempo no Estado."