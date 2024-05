BNB atinge R$ 942,3 milhões em resultado operacional no 1º trimestre de 2024

Fortaleza, Ce, BR - 15.02.22 Foto aérea da Sede Admistrativa do BNB - Banco do Nordeste (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

O Banco do Nordeste (BNB) encerrou o primeiro trimestre de 2024 com resultado operacional de R$ 942,3 milhões. O valor representa um acréscimo de 12,2% em relação ao resultado do igual período de 2023. Já o lucro líquido foi de R$ 500,7 milhões, o que corresponde a 99,6% do apresentado no primeiro trimestre do ano anterior. Fator relevante para o incremento no resultado operacional foi o expressivo aumento na carteira de crédito administrada pelo Banco, que cresceu 14,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, perfazendo o volume de R$ 137,6 bilhões.