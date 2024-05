BNB prevê crédito a mais de 200 mil mulheres do Bolsa Família e CadÚnico

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste Crédito: Samuel Setubal

Com os R$ 500 milhões disponibilizados pelo Governo Federal para este ano, o Banco do Nordeste (BNB) prevê financiamentos para mais de 200 mil mulheres que estejam inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, como as que recebem o Bolsa Família. Mas também mira estender aos mais vulneráveis que não estão no âmbito do programa e que se encontram na área de atuação da instituição: Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Ao O POVO, Paulo Câmara, presidente do BNB, detalha que a operação faz parte do Programa Acredita, lançado pelo governo Lula (PT), alcançando na instituição o Crediamigo, voltado para o microcrédito, e que hoje já engloba mais de 2 milhões de clientes.

No banco, há especificamente o Crediamigo Delas, voltado a financiar atividades produtivas de empreendedoras formais e informais, mediante a concessão de empréstimos, cujo montante poderá ser utilizado para operações de investimento fixo e capital de giro. "A gente já tem um percentual expressivo de quem tem acesso ao Crediamigo pelo Cadúnico que chega a 60%. Então a gente vai atrás também das pessoas que não estão. Outro recorte é o de gênero, em que 70% do que opera com a gente é de mulheres."

A ideia é iniciar em no máximo 60 dias com essas operações. O anúncio, segundo Câmara, ficará a cargo de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Isso porque o montante está no guarda-chuva do Programa Acredita no Primeiro Passo, este especificamente voltado para os inscritos no CadÚnico. A iniciativa oferece crédito a taxas menores para que as pessoas possam empreender e gerar renda por meio de três linhas de ação: capacitação, empreendedorismo e emprego. Conforme o Governo Federal, o conjunto de medidas vai beneficiar milhões de brasileiros, especialmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. A estimativa do governo é que, atualmente, 4,6 milhões de pessoas do CadÚnico já empreendem formalmente e 14 milhões desejam abrir seus negócios. Nacionalmente, o Acredita no Primeiro Passo contará com um aporte inicial de R$ 1 bilhão, sendo R$ 500 milhões liberados em 2024. Esse investimento possibilitará a geração de até R$ 12 bilhões em crédito.

As operações do Acredita no Primeiro Passo poderão chegar a até R$ 21 mil, com limite de crédito no sistema de até R$ 80 mil, equivalente a 30% do faturamento do MEI. Além disso, 50% dos recursos serão destinados a mulheres empreendedoras, e o programa não cobra taxas do beneficiário referente à utilização do fundo.