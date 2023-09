Dívidas do FNE: Fazenda está há quase 4 meses com texto da renegociação

Procurado em 27 de setembro para informar sobre a demora na publicação do decreto, o Ministério da Fazenda informou da responsabilidade do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) na questão.

O documento é aguardado há seis meses pelos contribuintes, que pleiteiam a publicação das regras para renegociar créditos tomados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O decreto que permite a renegociação de dívidas de 572 mil clientes do Banco do Nordeste (BNB) está há quase quatro meses na mesa do Ministério da Fazenda, segundo comunicado do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) ao O POVO .

A demora da renegociação de dívidas de 572 mil clientes do BNB se deve a não publicação de um decreto que regulamente a Lei 14.166/21, com a atualização feita na Lei 14.554/23, a qual cria condições para o BNB operacionalizar as renegociações e as liquidações de dívidas.

Além disso, frisou que o próprio MIDR apresentou ao Ministério da Fazenda - com apoio dos bancos administradores (Basa, BB e BNB) - projeções demonstrando que as medidas serão benéficas, no somatório dos próximos 4 anos, com potencial de atender mais de 500 mil contratos no âmbito dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO).

Porém, em resposta ao O POVO , o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) detalhou que encaminhou ao Ministério da Fazenda, no dia 7 de junho de 2023 , a proposta de alteração do Decreto nº 11.064, de 6 de maio de 2022.

"Estima-se que 484 mil famílias de agricultores familiares terão oportunidade de regularizar suas dívidas", contabiliza a instituição a pedido do O POVO sem, no entanto, ter o cálculo das dívidas somado até agora.

O prazo para renegociação com os fundos constitucionais brasileiros foi prorrogado até abril de 2024 em medida aprovada em abril deste ano, mas ainda precisa do decreto para permitir o benefício.

No ano passado, Cavalcante esteve na assinatura das medidas provisórias que deram início às renegociações dos fundos constitucionais. Na ocasião, destacou que a publicação das MPs era o atendimento a uma demanda de mais de 25 anos do setor produtivo para com o governo federal.

O industrial foi uma das principais lideranças a encabeçar o debate por essa renegociação no País, apontando a urgência dessa publicação para a retomada dos investimentos pelos empresários que se enquadram nas condições do refis.

"A Fiec trabalhou por essa negociação, que foi feita no ano passado e que, neste momento, aguarda apenas a regulamentação. É preciso destacar a importância disso para os industriais e todos os setores produtivos", afirma Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Associação Nordeste Forte.

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), endossa o apontado pelo colega e aponta a necessidade de maior comunicação com o setor produtivo como forma de facilitar os trâmites quando o decreto for publicado.

O empresário defende, inclusive, que a operação do FNE não seja mais exclusividade do BNB, como forma de dar mais capilaridade e competitividade a esse crédito.

A prorrogação do prazo até abril de 2024 contempla, além do FNE, os fundos constitucionais do Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO), operados pelo Banco da Amazônia e pelo Banco do Brasil, respectivamente.

O governo federal chegou a estimar, em abril deste ano, que "mais de 1,2 milhão de operações de crédito podem ser contempladas com a renegociação" dos três fundos. Desse total, "aproximadamente 98% dos débitos são de até R$ 100 mil", o que a União classifica como "pequenos devedores".

Tanto na área de atuação do Banco do Nordeste, a qual inclui os nove estados da Região e mais parte de Minas Gerais e Espírito Santo, quanto nas demais, as condições do refis são as mesmas: operações contratadas há mais de sete anos, com fonte em um dos fundos constitucionais (FNE,FNO ou FCO), com parcela atrasada e não regularizada desde de 31 de outubro 2021.

O BNB ainda informa que a atualização do saldo devedor ocorre desde a operação original com base no IPCA. "No caso de mini produtores rurais, inclusive agricultores familiares, a atualização poderá ser realizada pelos encargos de normalidade do contrato ou pelo IPCA", completa a instituição.

O POVO entrou em contato com o Ministério da Fazenda para saber da publicação do decreto, após o informe do MIDR e atualizará a informação assim que receber um retorno. (Com Armando de Oliveira Lima)

