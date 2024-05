Preço do tomate fica mais baixo no atacado da Ceasa

Para aqueles que consomem no entreposto das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), em Maracanaú, o preço em atacado do quilo do tomate permanece em declínio, variando entre R$ 6 a R$ 6,80/kg.

Outras frutas também estão sendo encontradas por valores razoáveis, como o limão galego, o mamão formosa, o maracujá, a melancia, o melão e a abóbora caboclo e de leite.

Confira os preços: