Atenção: vagas de estágio abertas para Fortaleza e Maracanaú

O Decola, programa de estágio da Solar Coca-Cola, continua com cerca de 30 vagas abertas para jovens de Maracanaú e Fortaleza que querem iniciar uma carreira. Na modalidade Decola Tech, as oportunidades de estágio contam com vagas exclusivas para mulheres na área de tecnologia. As inscrições estão sendo realizadas por meio da plataforma Gupy e devem se estender até 24 de maio.

O Decola contempla diversas áreas como Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Engenharia, Produção, Manutenção, Controle de Qualidade, Logística, entre outras. As vagas para tecnologia são direcionadas para a sede corporativa da fabricante, em Fortaleza (CE), cerne da jornada de transformação digital da Solar. Os interessados devem realizar a candidatura AQUI, clicando em “Programa de Estágio Decola 2024”, já para a modalidade ‘Decola Tech’ CLIQUE AQUI.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para participar do Decola é preciso ter matrícula ativa em uma instituição de ensino superior, além de ter concluído 50% do período integral do curso. Todos os cursos superiores, incluindo tecnólogo, estão qualificados para participarem do programa.