Concurso TRT Ceará: Nome da banca responsável é divulgado; veja

Com a escolha da banca responsável, a expectativa é que o edital consiga ser divulgado em agosto

A Fundação Carlos Chagas (FCC) será a banca responsável pelo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região no Ceará (TRT CE).

A expectativa é que o edital seja lançado em agosto, com vagas para técnico e analista judiciário.

A remuneração inicial média para técnico deve ser de R$ 8 mil e para analista de R$ 13 mil, além de outros benefícios.