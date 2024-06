Fortaleza tem 1.660 oportunidades de trabalho; veja lista

As vagas estão disponibilizadas também para pessoas com deficiência (PcD) e para reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O órgão alerta que todas as vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento. Confira as principais oportunidades e o número de vagas disponíveis:

costureira em geral (113)



operador de telemarketing (83)



auxiliar de linha de produção (56)



promotor de vendas (50)



atendente de lojas (33)



auxiliar de cozinha (26)



açougueiro (24)



garçom/cumim (24)

Onde tirar dúvidas sobre as vagas ofertadas



O candidato pode acessar as informações necessárias sobre as vagas e os benefícios ofertados pelo Sine Municipal, como consultoria para currículo, prazos, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação, além de realizar o cadastro do seguro-desemprego, pelos seguintes meios: