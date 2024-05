IDT está ofertando 500 vagas em Fortaleza; saiba como consultar

As oportunidades, que devem ser preenchidas ao longo deste mês, também são elegíveis para pessoas com deficiência

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está ofertando 500 vagas de emprego para teleoperadores na cidade de Fortaleza. As oportunidades, que devem ser preenchidas ao longo deste mês, também são elegíveis para pessoas com deficiência.

Para participar das seleções, os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail vagas.benfica@idt.org.br até o dia 31 de maio, informando o nome da vaga e o número do CPF no assunto da mensagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, é possível procurar qualquer unidade de atendimento do IDT/Sine portando RG, CPF, currículo atualizado, Carteira de Trabalho física ou digital e laudo médico, no caso do público PCD.