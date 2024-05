500 toneladas de material de alumínio chegaram ao Porto de Fortaleza; veja

O material produzido pelo Consórcio de Alumínio do Maranhão (Alumar) deverá ser exportado entre os dias 10 e 15 de junho.

A operação realizada pela Multilog ainda continuará durante as próximas três semanas para que essa carga alcance a marca de 5 mil a 8 mil toneladas .

Exportação



Em 2023, o Porto de Fortaleza exportou 45 mil toneladas de lingote de alumínio.

Em nota oficial, Lúcio Gomes, diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, empresa responsável pela administração do Porto de Fortaleza, explica que a escolha pelo porto da Cidade se dá pela sua infraestrutura e capacidade de armazenamento.

"O Porto de Fortaleza conta com uma área alfandegada com espaço suficiente para armazenar as toneladas de alumínio que serão exportadas, além de também disponibilizar berços bem equipados para a atracação dos navios", destaca.