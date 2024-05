Produção de alumínio salta 18 vezes em cinco décadas no Brasil, aponta Abal

A produção de alumínio no Brasil saltou 18 vezes nos últimos 54 anos, informou a Associação Brasileira de Alumínio (Abal). A entidade, que representa a cadeia produtiva do metal desde a mineração da bauxita até a comercialização final do produto, fez um comparativo entre os dados do período de sua fundação com os números mais recentes.

Segundo a Abal, no ano em que a associação foi criada (1970), o setor produziu 56,1 mil toneladas de alumínio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados consolidados de 2023, o mais recente do setor, mostram que a produção do metal atingiu a marca de 1 milhão de toneladas.