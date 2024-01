Coema dá aval para projeto da Tancagem de combustíveis no Pecém

Coema aprova tancagem de combustíveis do Porto do Pecém. Crédito: FCO FONTENELE

O terminal de armazenamento e distribuição de combustíveis (tancagem) planejado para o Porto do Pecém teve o projeto aprovado nesta quarta-feira, 13. O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) aprovou a decisão com 28 votos favoráveis. A construção do projeto mira a transferência das empresas instaladas no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, para o Complexo do Pecém. Em outubro, o investimento passou de R$ 300 milhões para R$ 430 milhões.

O projeto contará com tanques capazes de armazenar um volume de 230.000 metros cúbicos.

Como funciona a tancagem atualmente? Hoje, o Porto do Mucuripe, controlado pela estatal federal Companhia Docas do Ceará, tem capacidade total de 140 mil metros cúbicos (m³) de combustíveis e concentra todas as empresas do setor em atividade no Estado. Segundo o presidente da Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp SA), Hugo Figueirêdo, a ida da tancagem para o Pecém deve reduzir os preços dos combustíveis no Ceará.