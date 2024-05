Mais de 400 termos de permissão foram entregues para comerciantes do Centro de Fortaleza

Comerciantes do Centro de Fortaleza receberam Termo de Permissão na Praça do Ferreira Crédito: FERNANDA BARROS

O trabalho de 430 empreendedores que atuam em quiosques no Centro de Fortaleza foi regularizado com a entrega do termo de permissão. O termo, entregue pelo Prefeito José Sarto durante evento na Praça do Ferreira, autoriza o uso dos quiosques já existentes que estão localizados nas ruas Barão do Rio Branco, Guilherme Rocha, Liberato Barroso, General Sampaio e Travessa Crato. Os empreendedores beneficiados poderão utilizar os equipamentos por 12 meses, com a possibilidade de renovação por iguais e sucessivos períodos.