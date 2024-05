MEI: reta final para entrega da declaração anual; veja como fazer

Envio pode ser feito por aplicativo ou pelo portal do empreendedor até 31 de maio

O prazo para o envio da Declaração Anual Simplificada (DASN-SIMEI) de microempreendedor Individual (MEI) termina no dia 31 de maio, uma sexta-feira. Para os MEI do Rio Grande do Sul (RS), o período foi estendido até 31 de julho.

É possível enviar a declaração pelo aplicativo do MEI (disponível na Play Store e na Apple Store) ou utilizando o portal do empreendedor. Para isso, é preciso ter sido empresário individual optante em algum momento de 2023.

Caso o envio aconteça após o prazo, o empreendedor fica sujeito a uma multa de 2% por mês, até um máximo de 20% do total dos tributos declarados ou no mínimo R$ 50,00, como destaca a Agência Gov. Após a submissão da declaração, a multa é gerada de maneira automática.