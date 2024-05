Preço médio da gasolina sobe para R$ 5,94 no Ceará; veja outros combustíveis

O valor mais em conta do produto pode ser encontrado em Maracanaú, onde o preço médio está em R$ 5,49

O preço médio do litro da gasolina comum no Ceará subiu para R$ 5,94 nos postos de combustíveis no Estado. Na semana anterior, já havia sido registrada uma alta de R$ 0,21, quando o combustível tinha uma média de R$ 5,88.

Os dados são do levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e foram divulgados neste sábado, 18.

Já o valor mais em conta do produto pode ser encontrado em Maracanaú, onde está sendo comercializado por R$ 5,49. Por outro lado, o preço mais caro é encontrado no município de Itapipoca (R$ 6,43).