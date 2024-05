Consulta pública para projeto rodoviário da Nova Raposo recebe quase 2 mil contribuições

A consulta pública do projeto da rodovia Nova Raposo, em São Paulo, contou ao todo com 1.888 contribuições. O processo foi realizado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) entre 15 de março e 16 de abril.

As colaborações foram colhidas nos 32 dias de consulta pública e nas duas audiências realizadas presencialmente. A primeira ocorreu na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista e a segunda, na capital, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A previsão do governo paulista é lançar o edital e realizar o leilão no início do próximo semestre. O projeto prevê R$ 9,07 bilhões em investimentos ao longo dos 115,3 quilômetros de extensão. O contrato é de 30 anos.