Julinho aguarda que direção nacional do PT analise recurso sobre candidatura em Maracanaú

O deputado estadual há meses defende uma candidatura petista no município

O deputado estadual Júlio César Filho ainda aguarda que a instância nacional do PT analise seu recurso para tentar continuar sua pré-candidatura a prefeito de Maracanaú. Ele apresentou recurso tanto à Nacional como ao Diretório Estadual após o apoio oficial do partido no município à candidatura de Roberto Pessoa (União Brasil), que vai tentar a reeleição em outubro.

Para o deputado, a justificativa de seu questionamento é pautada na resolução de que cidades acima de 100 mil eleitores cabe a nacional avaliar a indicação. “Nós temos recursos também impetrados do diretório estadual e estamos aguardando. Nós temos o tempo a nosso favor, nós temos até as convenções para o período de análise do Grupo Nacional de Tática Eleitoral”, disse o parlamentar.

Ele adiantou que o deputado federal, e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT), faz parte do grupo e que ainda estão iniciando análises de mais de 5 mil municípios. “Obviamente, alguns desses municípios têm alguns recursos, alguns problemas a serem analisados. Então a gente está ainda no aguardo, mas ainda em tempo, e obviamente trabalhando nas articulações para ver a possibilidade de alguma reversão”, apontou.