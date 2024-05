Cearenses mandam recados afetivos em doações para o RS

Triagem e embarque de alimentos doados para desabrigados do Rio Grande do Sul no Aeroporto Pinto Martins (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Doações arrecadadas no Ceará para serem enviadas ao Rio Grande do Sul estão sendo encaminhadas com mensagens carinhosas. Além de recados encarregados de solidariedade, kits com itens para bebês e feijão dentro de garrafa são algumas das doações. As contribuições fazem parte das mais de sete toneladas coletadas pela Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, em parceria com a Latam. Elas serão destinadas no sábado, 18, no novo Airbus da companhia aérea modelo A321neo, lançado nesta sexta-feira, 17, em Fortaleza.