Ambiental Ceará fecha com BNB financiamento de obras de saneamento

A Ambiental Ceará é responsável pela ampliação, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário em 24 municípios das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.

O Banco do Nordeste (BNB) será o agente financiador das obras de infraestrutura de esgotamento sanitário em 17 das 24 cidades atendidas pela Parceria Público-Privada (PPP) firmada com a Companhia de Àgua e Esgoto do Ceará (Cagece). O contrato de R$ 550 milhões será assinado com a Ambiental Ceará nesta segunda-feira, dia 11.

A PPP atende 4,3 milhões de cearenses e, ao todo, R$ 6,2 bilhões serão investidos em obras. A expectativa é ampliar a cobertura de esgoto para 90% da população até o ano de 2033, avançando para 95% em 2040.

A cerimônia de assinatura será no Palácio da Abolição, às 10h, e terá a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Além do governador, estarão presentes o diretor-presidente da Ambiental Ceará, André Facó, o presidente do BNB, Paulo Câmara, e o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas. O financiamento está atrelado ao alcance das metas de universalização do esgotamento sanitário, definidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

