Empresas no Ceará somam R$ 407,8 milhões em crédito no BNDES

O valor é referente ao balanço do primeiro trimestre de 2024 das ações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

No ranking dos maiores financiamentos estão a indústria, com R$ 292,9 milhões; comércio e serviços, com R$ 70 milhões; além de R$ 30,4 milhões para infraestrutura e R$ 12,4 milhões para a agropecuária.

As empresas no Ceará já tiveram R$ 407,8 milhões em aprovações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) , nos primeiro trimestre deste ano.

Já as micro, pequenas e médias empresas concentraram R$ 1 bilhão, num aumento de 158%.

Na região, por meio do BNDES, foram atingidos 1.581 negócios, sendo 17,7% a mais frente a igual período de do ano passado.

“Retomamos a missão do BNDES de promover o desenvolvimento do País, em todas as regiões, contribuindo para o fortalecimento dos negócios e a geração de emprego e renda, prioridades do governo do presidente Lula”, frisa o presidente do banco, Aloizio Mercadante, que se encontra em agenda de eventos em Fortaleza, no Ceará.

Dentre os encontros, Mercadante esteve na terça-feira, 14 de maio, para a expansão do 5G na periferia da Grande Fortaleza.

Isso porque o BNDES concedeu crédito proveniente do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para o projeto, que ficou a cargo da Brisanet, empresa de serviços de internet e telecomunicações, que venceu o Leilão do 5G do Nordeste.