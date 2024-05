Após demissão de Prates, Petrobras troca diretor financeiro e de relações com investidores

Prates renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração após o encerramento antecipado do seu mandato à frente da Presidência da Petrobras. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Petrobras anunciou, nesta quarta-feira, 15 de maio, que o seu Conselho de Administração aprovou a demissão do então presidente Jean Paul Prates e destituiu do cargo o diretor financeiro (CFO, em inglês) e de relações com investidores, Sergio Caetano Leite. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De forma interina, assumiu a Presidência da estatal a diretora executiva de Assuntos Corporativos, Clarice Copetti, até a eleição e posse da nova presidente Magda Chambriard. Já o gerente executivo de finanças, Carlos Alberto Rechelo Neto, também assumiu a posição de CFO e diretor de relações com investidores de forma interina, à espera da eleição do novo diretor pelo Conselho de Administração da companhia.