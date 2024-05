Meu IPVA Ceará: confira as novas funções do aplicativo

A partir desta semana, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) disponibiliza aos contribuintes cearenses o novo layout do Meu IPVA.

Vale ressaltar que a quarta parcela do imposto vence dia 8 de maio. Assim, proprietários de veículos emplacados no Ceará já podem emitir o Documento de Arrecadação do Estado (DAE) por meio da plataforma atualizada disponível para os dispositivos eletrônicos.

“Nessa nova versão do aplicativo Meu IPVA, todas as informações estão apresentadas de uma forma eficiente e acessível, na palma da mão. Isso possibilita aos cidadãos uma experiência de uso ainda mais simplificada. Para nós, é importante proporcionar essa facilidade”, destaca o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes.

O pagamento por crédito pode ser feito por meio de cartões vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, de acordo com a Sefaz-CE.

O IPVA 2024 pode ser pago via Pix ou em qualquer agência bancária credenciada, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Bradesco, Santander, Itaú e Casas Lotéricas.

A tabela com o valor do imposto de todos os veículos está disponível no Diário Oficial do Estado para consulta.

Os valores para pagamento devem ser consultados pelo aplicativo Meu IPVA, na opção “Valor do IPVA por veículo”, ou pelo Portal de Serviços no site da Sefaz-CE.

A priori, é só selecionar marca, modelo, versão e ano de fabricação do veículo. Com o valor em mãos, multiplique-o pela alíquota (valor venal x 1% a 3,50%).

A Sefaz alertou, no entanto, que é necessário ter cuidado ao realizar o pagamento. O nome do favorecido deve ser Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o CNPJ 07.954.597/0001-52.

Como faço para emitir o DAE do IPVA?

No caso do Ceará, é preciso acessar o site da Sefaz-CE, ir em Portal de Serviços e procurar a aba Emitir DAE de Pagamento do IPVA.

Isenção do IPVA

De acordo com a Lei Nº 12.023/92, estarão isentas do IPVA as pessoas com deficiência, os táxis, ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais, micro-ônibus, vans, topics, veículos com mais de 15 anos, entre outros.

Não paguei o IPVA, e agora?



De acordo com a legislação, quem não quitar o imposto receberá uma notificação de não pagamento. Isso ocorre após o fim do prazo de parcelamento e a falta de pagamento do IPVA acarreta bloqueio do licenciamento do veículo.

Com isso, o proprietário fica impossibilitado de emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CLRV) e comete infração gravíssima, ou seja, fica sujeito a multa de R$ 293,47, bem como a receber 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Há, ainda, risco de apreensão do veículo. Se isso ocorrer, o dono do carro terá de pagar pela remoção e pelas diárias de ocupação do pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran).



Outra penalidade é a inclusão do nome do contribuinte na Dívida Ativa do Estado. Além disso, figurará na lista do Cadin Estadual. Ou seja, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais.

Saiba quais são os maiores e menores valores do IPVA 2024

Lamborghini Urus 2021 (automóvel): R$ 112.107,03

(automóvel): R$ 112.107,03 Porsche 911 GT2 RS 2018 (automóvel): R$ 82.391,72

(automóvel): R$ 82.391,72 Porsche 911 GT3 RS 2023 (automóvel): R$ 70.585,06

(automóvel): R$ 70.585,06 GL 1800 Gold Wing Tour 2023 (motocicleta): R$ 9.717,05

(motocicleta): R$ 9.717,05 BMW K 1600 GTL 2022 (motocicleta): R$ 8.535

Já os menores são:

Muller Tr 18 2009 (motocicleta): R$ 26,90

(motocicleta): R$ 26,90 Yinxiang IROS ACTION 2010 (motocicleta): R$ 29,16

(motocicleta): R$ 29,16 ASA/CAUYPE SPORT 2009 (automóvel): R$ 208,48

(automóvel): R$ 208,48 ASA/CAUYPE SPORT 2010 (automóvel): R$ 228,63

(automóvel): R$ 228,63 Jinbei Topic L 2010 (automóvel): R$ 233,18

Alíquotas do IPVA



O IPVA não vai contar com aumento de alíquotas para 2024. As quotas permanecem entre 1% a 3,5%; no entanto, a maioria da frota segue em 3%, como os automóveis e caminhonetes entre 100 a 180 cavalos de potência.

O Ceará concedeu ainda alíquota reduzida de 1% para motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos de até 125 cilindradas que não cometeram infrações de trânsito em 2023. Normalmente, a quota desses veículos é de 2%.

Projeção do número de veículos e arrecadação

O Ceará tem expectativa de que 100 mil veículos sejam novos pagantes do IPVA em 2024. O total da frota deve ficar em 2,19 milhões no próximo ano.

A mudança proporcionaria um crescimento de 6,01% na arrecadação de 2024, com valor líquido previsto de R$ 1,74 bilhão. Em 2023, o valor foi de R$ 1,64 bilhão.

Metade da arrecadação do IPVA é voltada ao município onde o veículo estiver licenciado.

