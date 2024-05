Fortaleza terá mutirão com 2.392 empregos na semana do Dia do Trabalhador

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira, 1º de maio, a Prefeitura de Fortaleza realiza mutirão com a oferta de 2.392 vagas de emprego.

Além disso, serão 975 processos de seleção direta e 1.045 vagas em cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro em áreas como gastronomia, estética e beleza, confecção, tecnologia etc.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento promovido é a "3ª Semana do Trabalhador". De segunda a sexta, haverá atendimento nas unidades fixas do Sine Municipal (Parquelândia, Siqueira, Messejana e Aldeota), com intermediação de mão de obra entre empregador e o trabalhador.