Geração de empregos no Ceará cresce 40% em março, aponta Caged

Carteira de Trabalho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ceará teve saldo positivo de 6.185 postos de trabalho formal no mês de março, um crescimento de mais de 40% ante fevereiro, quando foram gerados 3.897 empregos. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Ao todo foram registradas 49.129 admissões ante 42.944 desligamentos no período analisado. Neste primeiro trimestre de 2024, o Estado acumula 11.543 novos empregos, todos com resultados positivos.

O setor que teve o maior saldo de postos de trabalho celetistas (com carteira assinada) foi o de serviços, que gerou 4.605 novos empregos, ao contratar 23.851 profissionais e demitir 19.246. Na sequência, aparece o setor da indústria, com saldo de 1.954 postos formais de trabalho, a partir de 8.977 admissões e 7.023 desligamentos. Além desses dois, o comércio também ajudou a puxar para cima o saldo de empregos em março no Ceará, com um saldo de 419. Por outro lado, os setores da construção e da agropecuária demitiram mais do que contrataram no período, com 602 e 191 desligamentos, respectivamente.