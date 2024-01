Ceará projeta quase 12 mil vagas de emprego no 1º trimestre de 2024

A previsão de vagas realizada pelo IDT se baseou na análise do mercado e nos números registrados nos anos anteriores.

As pessoas interessadas nos postos de trabalhos precisam ficar atentas ao Sistema Nacional de Emprego ( Sine ), pois as oportunidades deverão ser anunciadas por lá.

O Ceará deverá contar com 11,9 mil novas vagas de emprego no primeiro trimestre de 2024, segundo estimativas do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho ( IDT ). O número representa um crescimento de 27% em relação a igual período do ano passado.

De acordo com o conteúdo divulgado pelo Governo do Ceará, dentre as ocupações em destaque, que foram mais demandadas nos últimos dois anos, estão:

Alimentador de linha de produção

Vendedor de comércio varejista

Assistente administrativo

Preparador de calçados

Faxineiro

Teleoperador

Operador de caixa

Trabalhador polivalente da confecção

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar de escritório

O secretário do Trabalho do Estado, Vladyson Viana, afirmou que a economia cearense continua em curva ascendente devido a investimentos públicos e privados.

"O IDT tem atuado fortemente na melhoria dos seus processos, não somente para a ampliação do número de postos de trabalho, como também para a maior assertividade no encaminhamento desse profissional por meio do sistema público de emprego”, disse.

Já o presidente do IDT, Raimundo Angelo, alertou que é importante que os candidatos já comecem as preparações, atualizando o cadastro no Sine e conferindo se a documentação necessária está organizada.

“O IDT se prepara para iniciar 2024 captando mais oportunidades aos trabalhadores, em diversos setores e ocupações", acrescentou.

