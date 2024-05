Simulações de crédito crescem 8% em março no Brasil, diz Serasa

Cartões de crédito Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A plataforma Serasa Crédito registrou uma alta de 8% nas simulações de crédito de março em comparação com fevereiro, sendo que seis em cada 10 brasileiros dizem pesquisar fontes de crédito mais baratas para investir no próprio negócio. Os dados são do Mapa Serasa Crédito, levantamento mensal que considera os dados da plataforma. Os recursos, segundo a maioria dos 1.451 entrevistados, se destinam a reforçar caixa, estoque e insumos.



No mês, a modalidade de crédito mais buscada foi o empréstimo com antecipação do FGTS, citada por 36% dos respondentes. Em seguida, aparecem empatados o cartão de crédito e o empréstimo pessoal, com 24% das respostas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Levando em consideração o perfil do consumidor, a maior parte dos brasileiros que procuraram algum tipo de crédito em março está na faixa etária de 26 a 35 anos (35%) e tem renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.500 (39%). Destes, 60% são homens e 40%, mulheres.