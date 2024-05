Gol suspende venda do transporte de animais no porão e segue serviço com restrição

Após o falecimento do golden retriever Joca , a Gol Linhas Aéreas suspendeu a venda do transporte de animais no porão de aeronaves por 30 dias, a partir desta quarta-feira, 24 de abril, indo até 23 de maio.

A companhia informa em comunicado que decidiu pela suspensão das vendas "para se dedicar totalmente a concluir o processo de investigação deste evento."

E em relação a quem já contratou o transporte do seu pet no período de suspensão dos serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive do valor da passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou por postergar a viagem, sem custo, para depois de 23 de maio, em voos até 31 de dezembro de 2024.

No caso específico do consumidor que se encontra no destino de sua viagem e possui um dos serviços restritos contratados para a volta haverá atendimento a quem desejar.