Empresas investem R$ 65 milhões em energia solar distribuída no Ceará e São Paulo

Os projetos de energia renovável buscam contribuir para a sustentabilidade. Crédito: Marketing BRS

Um investimento de R$ 65 milhões está sendo realizado pelas empresas Usinas Brasil Solar (BRS) e Grupo 4M Participações para a construção de cinco projetos de usinas solares voltados à geração distribuída nos estados do Ceará e São Paulo, com previsão de conclusão em junho. O Ceará conta com R$ 35 milhões do total investido. As informações foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico e confirmadas pelo O POVO junto à BRS, que forneceu mais detalhes. Com potência de 6 megawatts (MW) no Estado, duas usinas estão previstas para a área de concessão da Enel Distribuição Ceará, na Central Geradora Fotovoltaica (UFV) Guaraci, com 5 MW, e na UFV Dois Irmãos, com 1 MW. Outras três usinas ficarão em São Paulo, totalizando 11 MW no projeto.