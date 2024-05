Eveo monta datacenter na Praia do Futuro para atender empresas como iFood

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Investimento faz parte do plano de expansão da empresa, que mira os R$ 100 milhões de faturamento até 2025

Entre as empresas atendidas pela Eveo estão marcas de alcance nacional, como iFood , Outback e Enel .

A empresa Eveo , especializada em private cloud, anunciou investimento na operação de uma datacenter em Fortaleza. O projeto é a quarta região de infraestrutura de nuvem em menos de um ano e está localizado na Praia do Futuro.

Segundo a empresa, o datacenter está localizado numa região estratégica para seus negócios, ao lado de um dos maiores distritos industriais do Nordeste e com conexão direta aos cabos submarinos na Praia do Futuro.

O projeto faz parte do plano de expansão da Eveo. A empresa, presente no mercado de nuvem há pelo menos dez anos, mira alcançar R$ 100 milhões em faturamento até 2025.