Novo espaço gastronômico será inaugurado em Fortaleza; saiba detalhes

O North Shopping Fortaleza anunciou a abertura do "Quintal do Nortão", um novo espaço gastronômico com investimento de R$ 8,7 milhões. Além disso, o ambiente terá 2.000 m² com 5 operações, incluindo Turatti, Pão da Vida, Frutbiss, Maria Pitanga e Big Daddy. Para o superintendente do shopping, Paulo Alencar, o estabelecimento está se posicionando como um polo gastronômico da cidade.