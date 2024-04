Voa Brasil será lançado na próxima quarta-feira, 17, afirma ministro

Anunciado pelo governo federal há um ano, o programa prevê passagens áreas por até R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Prouni

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, publicou em suas redes sociais que o programa Voa Brasil será lançado oficialmente na próxima quarta-feira, 17.

Anunciado pelo governo federal há um ano, o programa prevê passagens áreas por até R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não viajaram nos últimos 12 meses.

"O governo federal lançará no próximo dia 17 o Programa Voa Brasil. Fruto de uma construção coletiva com as companhias aéreas", escreveu Costa Filho na publicação.