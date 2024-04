Previsão da safra no Ceará em 2024 é de 561,6 mil toneladas, aponta IBGE

Este é o terceiro mês do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), e se refere ao período de 16 de fevereiro de 2024 a 15 de março de 2024 Crédito: Aline Oliveira/ Comunicação MST

Em março, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2024 no Ceará deve totalizar 561.658 de toneladas, 18,1% maior que a obtida em 2023 (475.580 toneladas) Este é o terceiro mês do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), e se refere ao período de 16 de fevereiro de 2024 a 15 de março de 2024. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e mostram que a produção esperada para 2024 para cereais, leguminosas e oleaginosas é 3,7% maior ante a estimativa anterior, de 541.748 toneladas.

A produção de soja, principal commodity do país, caiu 1,6% na comparação com o previsto em fevereiro e deve chegar a 146,9 milhões de toneladas. Essa quantidade equivale a uma retração de 3,3% na comparação com o total produzido no ano passado. O resultado negativo é explicado especialmente pela presença de fenômenos climáticos como o El Niño. “Em novembro e dezembro, houve muitos problemas climáticos: choveu muito no Sul, enquanto no Centro-oeste faltou chuva. Então houve quebra de produção, principalmente da soja e da primeira safra do milho. Como os preços do milho caíram, os produtores estão reduzindo a área de plantio, o que afetou a segunda safra”, explica o gerente do LSPA, Carlos Barradas. A produção do milho, que deve somar 116,1 milhões de toneladas em 2024 caiu 0,6% na comparação com o estimado no mês anterior e 11,4% em relação ao produzido em 2023, quando consideradas as duas safras. “Por outro lado, com a queda dos preços do milho, alguns produtores deixaram de lado essa produção para plantar algodão, que teve um crescimento de 2,3% em relação ao estimado no mês passado e de 8,0% na comparação com 2023. É um recorde de produção”, ressalta Barradas. A previsão é de que o algodão em caroço chegue a uma produção de 8,4 milhões de toneladas neste ano.

Já a safra do arroz deve crescer 1,7% na comparação com o produzido do ano passado, alcançando 10,5 milhões de toneladas. Juntos, a soja, o milho e o arroz respondem por 91,6% da produção de grãos no país. Por sua vez, a produção do feijão também deve crescer, atingindo 3,3 milhões de toneladas, somadas as três safras. Essa quantidade representa um crescimento de 2,8% na comparação com o estimado no mês anterior e de 11,1% com o produzido no ano passado. Para Barradas, a safra da leguminosa será suficiente para prover o consumo interno do país neste ano.