Lula reclama do alto preço das passagens aéreas em meio à indefinição do 'Voa Brasil'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamou dos preços das passagens aéreas e criticou o alto valor ofertado. A queixa do chefe do Executivo ocorre em meio à indefinição do programa "Voa Brasil", que prevê passagens aéreas de até R$ 200 a um público específico. O anúncio do incentivo já foi adiado várias vezes.

A declaração do presidente ocorreu nesta terça-feira, 9, em cerimônia de lançamento do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia no Palácio do Planalto. Ao final do discurso, Lula agradeceu a presença de prefeitos no evento, dando ênfase ao alto preço das passagens.

"Parabéns, prefeitos e prefeitas, pelo sacrifício de vocês saírem das cidades de vocês e virem para cá num tempo em que as passagens de avião estão muito caras, muito caras", disse Lula.