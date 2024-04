Indústria do Ceará cresceu 14,3% em fevereiro ante 2023, aponta IBGE

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Crédito: Aurelio Alves/

A produção industrial no Ceará registrou um avanço de 14,3% em fevereiro quando comparada ao igual mês do ano anterior. Com isso, o Estado ocupa a quarta melhor posição do Brasil, atrás apenas de Rio Grande do Norte (67,3%), Rio Grande do Sul (18,3%) e Amazonas (17,2%). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na passagem de janeiro para fevereiro, a alta foi de 5,2%. O resultado é acima do registrado nacionalmente, com uma queda de 0,3%. Já no acumulado do ano, o crescimento do Ceará é de 8,8%.

Contudo, levando em consideração os últimos 12 meses, o resultado para o Estado foi negativo, visto que caiu 3,1%. Entre as atividades industriais que contribuíram para que o índice do Ceará ficasse em queda nesse período estão produtos químicos (-2,59%), vestuário (-1,4%), produtos de metal (-0,51%), além de outros com impactos menores.

Por outro lado, os principais segmentos analisados pela PIM que apresentaram crescimento foram: têxtil (0,79%), bebidas (0,56%), produtos de couro e calçados (0,53%) e alimentos (0,16%).