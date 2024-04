Atacarejo anuncia campanha para o Dia das Mães; veja detalhes

O Centro Fashion Fortaleza anunciou o início da campanha de vendas no atacado já com foco nas comemorações do Dia das Mães.

Com opções que incluem roupas, acessórios, calçados, o centro comercial quer atender a demanda dos revendedores.



"O Dia das Mães é a segunda maior data do varejo depois do Natal, e a estratégia é antecipar nossa divulgação voltada para o atacado, de forma as sacoleiras organizarem suas compras e depois revenderem em suas respectivas cidades", afirma Marcos Venício, gerente de marketing do Centro Fashion Fortaleza