Caetano e Bethânia: cambistas revendem ingressos de show a R$3mil

Os valores para a pista, que estavam sendo oficialmente comercializados entre R$170 (meia) e R$340 (inteira) no site da TicketMaster, chegam a quase R$3 mil nas revendas online (quase 10 vezes maior do que o valor inicial).

Caetano e Bethânia: ingressos esgotados

Junto com o aumento no valor dos ingressos revendidos pelos cambistas, veio a frustração dos fãs que entraram na fila virtual para compra dos ingressos, na manhã desta quarta-feira, mas não conseguiram devido à velocidade com que os ingressos se esgotaram.

Os ingressos para os shows do Rio de Janeiro (dias 3 e 4 de agosto) e São Paulo (14 de dezembro) já se esgotaram. Outros estados seguem com vendas abertas: Belo Horizonte (7 de setembro), Belém (29 de setembro), Porto Alegre (12 de outubro), Brasília (9 de novembro) e Salvador (30 de novembro). Confira os ingressos disponíveis do site do TicketMaster.