IPVA 2024: terceira parcela vence nesta segunda (8); veja como pagar

O contribuinte que participa do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV) pode conseguir até 5% de desconto, com pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2022 e novembro de 2023.

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará têm até esta segunda-feira, dia 8, para quitarem a terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. Veja abaixo como emitir o boleto.

Os valores para pagamento devem ser consultados pelo aplicativo Meu IPVA, na opção “Valor do IPVA por veículo”, ou pelo Portal de Serviços no site da Sefaz-CE.

A priori, é só selecionar marca, modelo, versão e ano de fabricação do veículo. Com o valor em mãos, multiplique-o pela alíquota (valor venal x 1% a 3,50%).

A Sefaz alertou, no entanto, que é necessário ter cuidado ao realizar o pagamento. O nome do favorecido deve ser Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o CNPJ 07.954.597/0001-52.

O pagamento por crédito pode ser feito por meio de cartões vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, de acordo com a Sefaz-CE.

O IPVA 2024 pode ser pago via Pix ou em qualquer agência bancária credenciada, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Bradesco, Santander, Itaú e Casas Lotéricas.

A tabela com o valor do imposto de todos os veículos está disponível no Diário Oficial do Estado para consulta.

Depois, basta digitar os dados do veículo (chassi ou placa e Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam). Após pesquisar, o sistema apresentará os valores das cinco parcelas e, logo abaixo, as opções “Imprimir Carnê” e “Imprimir Saldo Devedor”.

No caso do Ceará, é preciso acessar o site da Sefaz-CE, ir em Portal de Serviços e procurar a aba Emitir DAE de Pagamento do IPVA.

Já a opção “Imprimir Saldo Devedor” é para quem desejar emitir um único DAE com o valor integral do IPVA para quitação. Essa opção permite inclusive quitar parcelas em atraso, se houver.

Também há a opção do aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente pelas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS); ou o Assistente Virtual, por meio do número (85) 3108-1404 (WhatsApp), certificando-se de que o número possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. O valor mínimo de cada parcela do IPVA é de R$ 100.

Isenção do IPVA

De acordo com a Lei Nº 12.023/92, estarão isentas do IPVA as pessoas com deficiência, os táxis, ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais, micro-ônibus, vans, topics, veículos com mais de 15 anos, entre outros.

Não paguei o IPVA, e agora?



De acordo com a legislação, quem não quitar o imposto receberá uma notificação de não pagamento. Isso ocorre após o fim do prazo de parcelamento e a falta de pagamento do IPVA acarreta bloqueio do licenciamento do veículo.

Com isso, o proprietário fica impossibilitado de emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CLRV) e comete infração gravíssima, ou seja, fica sujeito a multa de R$ 293,47, bem como a receber 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Há, ainda, risco de apreensão do veículo. Se isso ocorrer, o dono do carro terá de pagar pela remoção e pelas diárias de ocupação do pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran).



Outra penalidade é a inclusão do nome do contribuinte na Dívida Ativa do Estado. Além disso, figurará na lista do Cadin Estadual. Ou seja, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais.

Saiba quais são os maiores e menores valores do IPVA 2024

Lamborghini Urus 2021 (automóvel): R$ 112.107,03

(automóvel): R$ 112.107,03 Porsche 911 GT2 RS 2018 (automóvel): R$ 82.391,72

(automóvel): R$ 82.391,72 Porsche 911 GT3 RS 2023 (automóvel): R$ 70.585,06

(automóvel): R$ 70.585,06 GL 1800 Gold Wing Tour 2023 (motocicleta): R$ 9.717,05

(motocicleta): R$ 9.717,05 BMW K 1600 GTL 2022 (motocicleta): R$ 8.535

Já os menores são:

Muller Tr 18 2009 (motocicleta): R$ 26,90

(motocicleta): R$ 26,90 Yinxiang IROS ACTION 2010 (motocicleta): R$ 29,16

(motocicleta): R$ 29,16 ASA/CAUYPE SPORT 2009 (automóvel): R$ 208,48

(automóvel): R$ 208,48 ASA/CAUYPE SPORT 2010 (automóvel): R$ 228,63

(automóvel): R$ 228,63 Jinbei Topic L 2010 (automóvel): R$ 233,18

Alíquotas do IPVA



O IPVA não vai contar com aumento de alíquotas para 2024. As quotas permanecem entre 1% a 3,5%; no entanto, a maioria da frota segue em 3%, como os automóveis e caminhonetes entre 100 a 180 cavalos de potência.

O Ceará concedeu ainda alíquota reduzida de 1% para motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos de até 125 cilindradas que não cometeram infrações de trânsito em 2023. Normalmente, a quota desses veículos é de 2%.

Projeção do número de veículos e arrecadação

O Ceará tem expectativa de que 100 mil veículos sejam novos pagantes do IPVA em 2024. O total da frota deve ficar em 2,19 milhões no próximo ano.

A mudança proporcionaria um crescimento de 6,01% na arrecadação de 2024, com valor líquido previsto de R$ 1,74 bilhão. Em 2023, o valor foi de R$ 1,64 bilhão.

A segunda parcela do imposto venceu em 8 de março e o pagamento resultou no ingresso de aproximadamente R$ 184 milhões nos cofres públicos estaduais, segundo a Sefaz.

Metade da arrecadação do IPVA é voltada ao município onde o veículo estiver licenciado.

