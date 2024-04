BNB e TJCE fazem mutirão de renegociação de dívidas; saiba como fazer

Dinheiro em circulação Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e o Banco do Nordeste (BNB) realizarão um mutirão de negociação de processos de execução de título extrajudicial. A iniciativa irá promover a conciliação de clientes que contrataram operações de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamentos do Nordeste (FNE). A mobilização ocorrerá entre os dias 15 e 19 de abril, conforme Portaria Conjunta 01/2024, assinada pela Presidência do TJCE e pela Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), publicada no Diário da Justiça Eletrônico Administrativo desta sexta-feira, 5. Os interessados em participar do mutirão têm até o dia 12 de abril para se inscrever por meio do formulário do BNB, disponível no site do TJCE.