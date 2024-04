EUA e China planejam negociações sobre excesso da capacidade de produção chinesa

Os Estados Unidos e a China concordaram em manter negociações sobre o modelo econômico chinês e o que os EUA consideram uso excessivo da capacidade industrial do país asiático.

Os dois lados manterão "intercâmbios intensivos" sobre um crescimento econômico mais equilibrado, de acordo com um comunicado dos EUA emitido depois de um encontro de dois dias entre a secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, na cidade de Guangzhou, no sul do país. Eles também concordaram em iniciar intercâmbios sobre o combate à lavagem de dinheiro, segundo o comunicado dos EUA.

Yellen disse que o intercâmbio sobre um "crescimento equilibrado" criaria uma estrutura para ouvir as opiniões de cada país e tentar abordar as preocupações americanas sobre o excesso de capacidade industrial na China.