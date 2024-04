Banco do Nordeste assina convênio de R$ 500 milhões para projetos de inovação em empresas

Banco do Nordeste (BNB) expande fonte de recursos para aplicações em inovação Crédito: Fernando Cavalcante/BNB

Um convênio assinado por Banco do Nordeste (BNB) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) deve aplicar R$ 500 milhões em projeto de inovação. O recurso será destinado ao financiamento de projetos de inovação de empresas instaladas na área de atuação do BNB. Segundo o BNB, a fonte de recursos é a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a linha utilizada pelo Banco será a BNB-Finep Inovacred Expresso.