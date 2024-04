Forbes: com Taylor Swift e astro da NBA, conheça os bilionários famosos

Em 2023, na mesma lista, havia 150 nomes. Dos novos nomes pertencentes à lista de 2024, a soma das fortunas é de US$ 510 bilhões em riqueza, ou US$ 1,9 bilhão em média, e são oriundos de 32 países, entre eles o Brasil.

A Forbes divulgou nessa segunda-feira , 1º de abril, a lista atualizada com as maiores fortunas de todo o mundo. Na lista divulgada, a revista avaliou a fortuna de mais de 2.781 bilionários e incluiu 265 pessoas consideradas ‘novas bilionárias’.

Na lista que conta com mais de 2.500 nomes, em 2024 teve um saldo positivo em relação à entrada de ‘novos bilionários’ do que em 2023. No total foram 265 novos bilionários, enquanto em 2023 foram 150.

Na lista geral, as mulheres ainda são menos representadas, com apenas 369 dos 2.781 bilionários do planeta – ou cerca de 13%. A mulher mais rica é Françoise Bettencourt Meyers , herdeira da fortuna da L’Oréal. Ela tem um patrimônio estimado em US$ 99,5 bilhões.

Em mais uma edição, os Estados Unidos lideram o grupo de novos bilionários, com 67 americanos a se juntarem às fileiras. O mais rico entre os novatos é Todd Graves, fundador da rede de fast-food Raising Cane's, cujo patrimônio líquido é estimado em US$ 9,1 bilhões.

O nome mais famoso a entrar na lista em 2024 foi a estrela pop Taylor Swift, impulsionada pela sua turnê ‘The Eras Tour’. Com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão, Swift é a primeira cantora a atingir o status de dez dígitos apenas com base em suas canções e performances.

Outro famoso que conseguiu entrar na lista é o ex-jogador e atual membro do Hall da Fama da NBA, Earvin "Magic" Johnson, com US$ 1,2 bilhão de fortuna, graças a investimentos em equipes esportivas profissionais e outras franquias.

Além de Magic, outro nome do basquete que está na lista é Michael Jordan. Durante sua carreira como jogador, ‘só’ faturou em salário cerca de US$ 90 milhões. Porém, sua parceria com a Nike, que gerou a marca que traz seu nome, foi uma das principais fontes de lucro.

Assim como Taylor Swift, outra estrela do mundo pop que esteve na lista foi Rihanna. A cantora construiu sua fortuna principalmente com sua participação em duas empresas de bilhões de dólares, a marca de maquiagem Fenty Beauty, uma marca do grupo de luxo LVMH, e a fabricante de lingerie Savage X Fenty.

Lista Forbes: brasileiros

No Brasil, Artur Grynbaum, vice-presidente do conselho do Grupo Boticário, foi o novo nome que entrou na lista com maior fortuna. Segundo a Forbes, Artur tem um patrimônio líquido de US$ 1,4 bilhão.