Bilionária mais jovem do mundo é brasileira; saiba quem é

Brasileira de 19 anos apareceu na lista de bilionários pela primeira vez, com fortuna de R$ 5,5 bilhões. Saiba quem é a bilionária mais jovem do mundo

A jovem é apenas dois meses mais jovem que o italiano Clemente Del Vecchio, também de 19 anos, herdeiro da EssilorLuxottica, maior fabricante de óculos do mundo e dona da marca Ray-Ban. Ele tem uma fortuna US$ 4,7 bilhões — cerca de R$ 23,7 bilhões. Ano passado, Clemente ocupava o posto de mais jovem da lista.

Com um patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão, ela é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da fabricante de equipamentos elétricos Weg. Voigt morreu em 2016.

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 2, o ranking de bilionários de 2024 . Nela, aparece a brasileira Lívia Voigt, 19 anos, considerada a bilionária mais jovem do mundo .

Bilionária mais jovem do mundo: de onde vem a fortuna de Lívia Voigt?

A fortuna de Lívia vem da sua participação minoritária na empresa do avô. Ela possui 3,1% do capital da Weg. A empresa multinacional foi fundada em 1961, com sede em Santa Catarina.

Atualmente, Lívia cursa a faculdade de Psicologia.