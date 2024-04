Medicamentos ficam mais caros a partir do dia 1º; veja como economizar

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Teto para o reajuste neste ano ficou em 4,5%. Farmácias podem reajustar de uma vez ou dividir repasse ao longo do ano.

A aplicação do reajuste, no entanto, não é automática e nem imediata. As farmácias podem, por exemplo, reajustar de uma vez ou dividir repasse ao longo do ano. Os preços também podem sofrer alterações a depender, dentre outros fatores, da concorrência entre as empresas do setor.

O percentual, o menor desde 2020, foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira, dia 28.

A partir desta segunda-feira, dia 1º, cuidar da saúde vai pesar mais no bolso do consumidor. Isso porque a partir desta data entra em vigor o novo teto de reajuste dos medicamento s, que neste ano ficou em 4,5%. Veja abaixo dicas para economizar

“É importante o consumidor pesquisar nas farmácias e drogarias as melhores ofertas dos medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde”, explica Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).

Entenda a conta do reajuste

O novo teto de reajuste dos medicamentos resulta de uma fórmula de cálculo criada pelo governo e que leva em consideração fatores como a inflação dos últimos 12 meses (IPCA), a produtividade das indústrias de medicamentos, custos não captados pela inflação, como o câmbio e tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado, conforme determina o cálculo definido desde 2005, conforme informou o Ministério da Saúde

Em 2024, o índice para reajuste dos preços dos remédios coincidiu com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, que registrou alta de 4,5%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“O Brasil hoje adota uma política de regulação de preços focada na proteção ao cidadão, estabelecendo sempre um teto para o percentual do aumento para proteger as pessoas e evitar aumentos abusivos de preço”, comentou Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do MS

Impacto do imposto

Na prática, este será o segundo impacto no preço dos medicamentos que ocorrerá neste ano. Em janeiro deste ano houve o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou de 18% para 20%. O que também refletiu no preço dos remédios.

À época, o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma) estimou um impacto entre 2,49% a 2,8%.

Dicas para economizar na hora de comprar remédio