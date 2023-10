Oito farmácias de Fortaleza são multadas por descumprir lei de proteção de dados

Oito farmácias em Fortaleza foram multadas pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

As multas variam entre 26.666 e 120.000 Unidades Fiscais de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE), o que equivale, respectivamente, a R$ 146.457,13 e R$ 659.073,60.

A penalidade foi aplicada três meses após os estabelecimentos terem sido fiscalizados e autuados pelo Decon.