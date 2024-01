Remédios vão ficar mais caros com reajustes de preço; entenda

O início do ano no Ceará foi marcado pelo aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou de 18% para 20%.

Com essa mudança, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, haverá um impacto direto no setor farmacêutico.

Segundo o diretor do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), Maurício Filizola, a alta foi traz um impacto tanto para a farmácia quanto para o consumidor.