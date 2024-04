Pague Menos homologa aumento de capital social para R$ 1,7 bilhão

Conforme o documento , esse movimento ocorre "dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal, para subscrição privada".

Até então, o capital social da Pague Menos é estimado em R$ 1.647.538.679,10. Este montante é composto por 541.780.460 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Com a mudança, o valor passa a ser de R$ 1.764.548.753,57, sendo composto por 581.715.639 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.



"As novas ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital serão idênticas às ações já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir da homologação do Aumento de Capital, em igualdade de condições com as demais ações já existentes", informou a Pague Menos em comunicado aos acionistas.