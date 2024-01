Pague Menos testa projeto-piloto para mudar bandeira da Extrafarma

O projeto-piloto foi aplicado em 3 etapas, segundo Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos .

Em fase de testes, a transição das marcas entre as redes foi realizada em mais de 40 lojas nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

A mudança observada foi um crescimento positivo com a mudança da bandeira nestes mercados.

“A gente resolveu trabalhar em mercados onde a Extrafarma tinha uma atuação muito pequena e a Pague Menos uma atuação muito relevante para fazer essa migração. Para a nossa satisfação, essa mudança foi extremamente eficiente”, explica Patriciana em entrevista ao O POVO.

Em relação a 2024, há um estudo dos demais mercados para saber como seria uma possível transição de marcas.

“Nós temos compromisso com os nossos investidores e nossos clientes. Tudo o que for melhor para as duas marcas, nós iremos fazer. Se porventura existir um mercado que exista a transição contrária, da marca Pague Menos para a Extrafarma, nós iremos fazer”, afirma a presidente.

Apesar da fase de testes, Patriciana explica que não há uma data certa para realizar todo o processo de transição e também não há uma garantia que todas as lojas da Extrafarma terão mudança de bandeira.